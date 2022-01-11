Суд назначил 10 суток ареста одному из задержанных членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»

Замоскворецкий суд Москвы назначил 10 суток административного ареста одному из задержанных членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». Тимофея Филина признали виновным в неповиновении требованиям сотрудников полиции. Протоколы в отношении еще 10 задержанных будут рассмотрены в ближайшее время.
2022-01-11T17:28:39+03:00
2022-01-11T17:28:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:28, 11 января 2022
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