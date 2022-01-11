В России выявлено 305 случаев заражения штаммом «омикрон» COVID-19

2022-01-11T16:31:29+03:00 2022-01-11T17:00:04+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964866-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже значительное число заразившихся новым штаммом «омикрон». Конкретную цифру чиновник не назвал. В связи с погнозами об ухудшении эпидобстановки, Минздрав готовится к мобилизации коечного фонда. Рост заразившихся коронавирсуом в России ожидается в течении 7-10 дней. Самый неблагоприятный сценарий развития события озвучила Глава Роспотребнадзора Попова. Число новых случаев может достигнуть шестизначных чисел. Также она отметила, что работодатели не должны допускать к работе сотрудников с симптомами ОРВИ.



Отметим, как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ситуации по заболеваемости коронавирусом в России ухудшилась после новогодних праздников. Однако, в выходые дни вакцинация не прекращалась. В первые дни января привито и ревакцинировано 759 тыс. человек.