В Ростове-на-Дону омикрон-штамм коронавируса выявлен у женщины и 6-месячного ребенка

В местном Роспотребнадзоре утверждают, что заболевшие в последнее время не выезжали за границу и не контактировали с вернувшимися из-за рубежа.

Оперативный штаб сообщает о росте заболеваемости в Москве почти на 70%. За сутки в столице выявлено более 4600 новых заболевших. После новогодних каникул в Петербурге увеличилось пациентов с коронавирусом и пневмониями в стационарах, – сообщает интернет-из0дание «Фонтанка» со ссылкой на статистику Смольного.

Зампред профильного комитета Госдумы Сергей Леонов считает, что российская система здравоохранения справится с возможной вспышкой заболеваемости из-за штамма омикрон.