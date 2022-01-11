Бывший старший следователь по особо важным делам Рустам Габдулин решил стать адвокатом, — сообщает газета «Коммерсантъ». По словам Габдулина, он долго думал, уходить или нет из Следственного комитета. Начальство отнеслось к его решению с пониманием. В новом статусе бывший следователь собирается бороться с несправедливостью. По словам 41-летнего генерал-майора «он почувствовал, что надо сменить род деятельности, чтобы продолжить развиваться как личность». Габдулин вел так называемые «болотное» и «московское» дела и арестовывал счета политика Алексея Навального.