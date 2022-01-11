Шендерович объяснил решение уехать из России уголовным делом по заявлению бизнесмена Пригожина

Публицист Виктор Шендерович* объяснил решение уехать из России уголовным делом по заявлению бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Решение связано с новым уголовным делом по заявлению Евгения Пригожина. Это статья средней тяжести — по ней предусмотрено ограничение свободы. И в практике полно примеров не только домашнего ареста, но и просто СИЗО. Фактически меня давно и последовательно выталкивали из России, и на 22-м путинском году это удалось просто прямой угрозой заключения», — сказал В.Шендерович.

Он подчеркнул, что не собирается возвращаться в России в ближайшее время. «Пока Пригожин у нас элита, я, видимо, маргинал, которому не место в этой прекрасной стране», — пояснил В.Шендерович.

Он добавил, что пока не знает, где будет жить. «Я еще не очень понимаю, где я буду — это уже вопросы моей личной биографии. Я сейчас в Европе», — заключил В.Шендерович.

*— Власти РФ считают иностранным агентом