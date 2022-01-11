В России зафиксирован резкий рост числа случаев заражения коронавирусом

В частности, в Москве ежесуточный прирост увеличился почти в два раза.

За последние сутки в стране выявлено свыше 17,5 тысяч новых заболевших. Это почти на две тысячи больше, чем днем ранее. Последний раз к такой цифре число зафиксированных случаев коронавируса приближалось более недели назад. Самый резкий рост отмечен в Москве. Было выявлено около 4,5 тысяч инфицированных. Такого ежесуточного прироста не было уже месяц. При этом в официальной статистике не уточняется, сколько людей заразились новым омикрон-штаммом. Последний раз данные о количестве заболевших этим типом коронавируса в Роспотребнадзоре представляли в конце декабря. На тот момент было выявлено 103 случая. Ведомство утверждало, что все заразившиеся омикроном либо приехали из-за рубежа, либо контактировали с вернувшимися. Первые заболевшие прибыли из ЮАР, где ранее впервые нашли новый штамм. Однако к настоящему времени ситуация изменилась. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в стране был выявлен омикрон среди людей, которые не покидали Россию. Он призвал регионы принимать предупредительные меры, чтобы сдержать распространение инфекции.

Случаи заболевания омикроном были зафиксированы в нескольких регионах, в том числе в Карелии и Нижегородской области. Накануне первого инфицированного выявили в Оренбургской области.