Депутат: В ГД рассмотрят предложения ко II чтению проекта о QR-кодах на следующей неделе

В Госдуме рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
2022-01-11T13:48:04+03:00
2022-01-11T14:06:15+03:00
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13:48, 11 января 2022
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