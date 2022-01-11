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13:48, 11 января 2022

Депутат: В ГД рассмотрят предложения ко II чтению проекта о QR-кодах на следующей неделе

В Госдуме рассмотрят все поступившие отзывы и предложения ко II чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах на следующей неделе, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.



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