США предоставит России письменный ответ на предложения по безопасности

Россия и США в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности.

«Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего, в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам не интересны», — сказал РИА Новости источник, близкий к переговорам.

«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе»,

— добавил источник