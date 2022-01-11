Суд в назначил штраф 300 тыс. рублей студенту, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка»

Суд в Волгограде назначил штраф в размере 300 тыс. рублей студенту, который разместил фотографию нациста на сайте «Бессмертного полка». Его обвинили в том, что весной 2020 года он оформил заявку для демонстрации на сайте «Бессмертный полк онлайн» фотографии Генриха Мюллера, указав, что на изображении якобы запечатлен участник Великой Отечественной войны Геннадий Михайловский.
2022-01-11T13:18:36+03:00
2022-01-11T13:41:16+03:00
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13:18, 11 января 2022
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