Митрохин: Более 10 москвичей протестуют против работ по благоустройству сквера Мигеля Идальго и сквера Нансена

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в сквере Мигеля Идальго и сквере Нансена возобновились работы по благоустройству, с которыми не согласны местные жители. В данный момент против работ протестуют 15 человек.

«Я сейчас нахожусь в сквере Мигеля Идальго это граница Хамовников и Арбата. Здесь планируется крупномасштабный проект благоустройства, против которого выступают жители этих двух районов. Компания «Диалог» под предлогом прокладки коммуникаций по окрестным переулкам захватила сквер Мигеля Идальго, огородила забором и собирается построить здесь свой городок. При этом она ссылается на разрешение префектуры, хотя данный сквер является объектом природного комплекса, и в таких местах запрещены какие-либо работы, не связанные с обслуживанием природного комплекса», — отметил С.Митрохин.

По словам политика, сейчас здесь собралось 15 жителей, они остановили работы, на место прибыла большая группа полиции. «Происходит разбирательство, мы пытаемся доказать, что действия ООО «Диалог» абсолютно незаконны. Полиция пока не вмешивается», — уточнил С. Митрохин.

Он напомнил, что первый раз тема благоустройства этих скверов была поднята в феврале 2021 года. Тогда власти Москвы попробовали провести общественное обсуждение плана по реконструкции. Однако дискуссии не получилось — жители Хамовников и Арбата в борьбе за сохранение исторического облика скверов выступили против реконструкции. В результате благоустройство отложили почти на год.

Жители опасаются, что сквер Мигеля Идальго, как сквер вокруг памятника Нансену, после навязанного благоустройства превратится «в образец плиточно-бордюрного постмодерна». Как подчеркнул С.Митрохин, жители не против ремонта дороги или тротуара, но, согласно проекту благоустройства, деревья в сквере хотят окружить бетонными конструкциями, а также «все перекопать». При этом депутат отметил, что мнение москвичей игнорируется