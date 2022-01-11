Z Архив новостей новости
5 1 6 45
Эксклюзив Эха 12:36, 11 января 2022

Митрохин: Более 10 москвичей протестуют против работ по благоустройству сквера Мигеля Идальго и сквера Нансена

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в сквере Мигеля Идальго и сквере Нансена возобновились работы по благоустройству, с которыми не согласны местные жители. В данный момент против работ протестуют 15 человек.

«Я сейчас нахожусь в сквере Мигеля Идальго это граница Хамовников и Арбата. Здесь планируется крупномасштабный проект благоустройства, против которого выступают жители этих двух районов. Компания «Диалог» под предлогом прокладки коммуникаций по окрестным переулкам захватила сквер Мигеля Идальго, огородила забором и собирается построить здесь свой городок. При этом она ссылается на разрешение префектуры, хотя данный сквер является объектом природного комплекса, и в таких местах запрещены какие-либо работы, не связанные с обслуживанием природного комплекса», — отметил С.Митрохин.

По словам политика, сейчас здесь собралось 15 жителей, они остановили работы, на место прибыла большая группа полиции. «Происходит разбирательство, мы пытаемся доказать, что действия ООО «Диалог» абсолютно незаконны. Полиция пока не вмешивается», — уточнил С. Митрохин.

Он напомнил, что первый раз тема благоустройства этих скверов была поднята в феврале 2021 года. Тогда власти Москвы попробовали провести общественное обсуждение плана по реконструкции. Однако дискуссии не получилось — жители Хамовников и Арбата в борьбе за сохранение исторического облика скверов выступили против реконструкции. В результате благоустройство отложили почти на год.

Жители опасаются, что сквер Мигеля Идальго, как сквер вокруг памятника Нансену, после навязанного благоустройства превратится «в образец плиточно-бордюрного постмодерна». Как подчеркнул С.Митрохин, жители не против ремонта дороги или тротуара, но, согласно проекту благоустройства, деревья в сквере хотят окружить бетонными конструкциями, а также «все перекопать». При этом депутат отметил, что мнение москвичей игнорируется



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 210 6 24285 08.01
Новости

Токаев: Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена По словам президента Казахстана через два дня начнется поэтапный вывод войск…

5 47 6 5694
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Американцы, это не ваша сфера влияния Во всех сюжетах со стороны США всего-то лишь и только желание «притереться» и «поруководить». А на поверку — отказ в признании суверенитета Казахстана…

5 46 6 5559 10:11
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 68 6 9461 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 85 6 12482 07.01
Голосование
3594888
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, возглавлял Россию? («49 минут»)
5 39 6 6271 04.01
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 78 6 12788 10.01
8читать ;смотреть
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 65 6 12016 06.01
Блоги

+ Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» Президент Казахстана: «Кто не сдастся, будет уничтожен» «Пособническую и, по сути, подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют так называемые «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели», — заявил Касым-Жомарт Токаев…

5 93 6 17854 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» 00:46 «Мы в Казахстан пришли не убивать и даже не воевать» Александр Лукашенко: «Сейчас надо остановить братоубийственную войну. Этим мы и занимаемся»...

5 55 6 10812 07.01
Блоги

Карина Орлова журналист

Враг, заговорщик и подстрекатель. Байден изобличил Трампа в годовщину 6 января Байден выступил с речью настолько мощной, что она войдет в историю мировой политики…

5 212 6 41332 07.01
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Шок продовольственных цен Ссылаться на мировой рост цен, объясняя скачок цен на продовольствие в России, не стоит. Россия имела возможность девальвировать рубль, ввести экспортные пошлины, отменить контрсанкции и многое другое…

5 126 6 26854 08.01
Блоги

+ «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» 01:29 «Мы теперь поняли, что могло бы быть с нами» «И дело даже не в том, что мы мирные белорусы»...

5 95 6 20876 06.01
Блоги

Заявление участников Конгресса Интеллигенции: Россия должна вступить в НАТО Руководство рано или поздно сменится, а требования НАТО к своим членам, как показывает опыт вступивших в НАТО за последние годы стран, вполне выполнимы…

5 141 6 31037 09.01
Блоги

+ «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти» «Когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти» В российском МИДе назвали хамством слова госсекретаря США о российских войсках в Казахстане…

5 262 6 64131 08.01
8читать ;смотреть
Новости

Москва и Вашингтон не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО Власти США не согласны с ограничениями на прием новых стран в альянс и не намерены обсуждать вопросы, касающиеся других государств, без их участия.

5 57 6 14113

Популярное за неделю

Новости

Писатель Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России Отъезд связан с заявлением бизнесмена Евгения Пригожина…

5 203 6 87794
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело не в сжиженном газе. Дело в назарбаевщине, в порочности системы. Система у них забавная. Вот музей. Но назначает директора музея и определяет входные билеты мумия, которая лежит в витрине третьего этажа…

5 27 6 101018 05.01
#слушать 54:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3594888
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, возглавлял Россию? («49 минут»)
5 41 6 6299 04.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 332 6 381364 06.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 97 6 100684 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9387908
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5134032

Сегодня в эфире