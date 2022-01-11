Работа по подготовке системы здравоохранения к возможной новой волне заболеваемости коронавирусом ведется, — Песков

Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналиста «Эха Москвы» о том, насколько система здравоохранения России готова к возможному росту заболеваемости коронавирусом с учетом появления «омикрона»:

«Если вы помните, мы давно еще сказали, что нет вопроса, придет ли к нам «омикрон», есть вопрос, когда он к нам придет, к сожалению»

«Это большая опасность, это реальность, к сожалению. И, конечно, этот вирус проникает на нашу территорию и распространяется здесь. Это прогнозировалось нашими специалистами, это прогнозировалось правительством, и соответствующие меры принимаются с тем, чтобы подготовить систему здравоохранения к возможной очередной волне».