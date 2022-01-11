Песков: Когда выводить войска ОДКБ из Казахстана решает страна, обратившаяся за помощью

«Послушайте, это целиком и полностью прерогатива той страны, которая обратилась к ОДКБ с этой просьбой, это их анализ, и мы не имеем права в него вмешиваться», — сказал Песков в ответ на вопрос журналиста «Эха Москвы», не является ли решение о выводе миротворцев из Казахстана через два дня поспешным.
2022-01-11T12:14:12+03:00
2022-01-11T12:35:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:14, 11 января 2022
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