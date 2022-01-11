Песков по-прежнему не в курсе, поддерживает ли Путин контакт с Назарбаевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что он по прежнему не в курсе, поддерживает ли Владимир Путин контакт с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом он сообщил на брифинге в ответ на вопрос журналиста радиостанции «Эхо Москвы». «Я по-прежнему не обладаю этой информацией и ничего не могу вам сказать», — отметил Д. Песков.
2022-01-11T12:11:54+03:00
2022-01-11T12:41:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Эксклюзив Эха 12:11, 11 января 2022
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