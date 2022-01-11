В Кремле не считают планы Шендеровича* покинуть РФ связанными с его объявлением иноагентом: это попытка скрыться от суда по претензиям оппонентов.

«Это не может быть исходом объявления иностранным агентом, потому что собственно наименование иностранным агентом не ограничивает ни в правах, не ограничивает ни в возможности осуществлять деятельность, ни в чем, поэтому это не может быть связано с этим. Если я правильно понял сообщения СМИ на эту тему, то там речь идет о том, что в свое время он совершил какие-то или высказывания, или публикации с некими утверждениями, которые сейчас оспариваются в суде. По всей видимости, просто попытка скрыться от в данном случае рассмотрения в суде претензий его оппонентов. Это ни к каким статусам никакого отношения не имеет», — сказал Песков журналистам.

* Виктор Шендерович - физлицо, признанное иностранным агентом.