В Латвии задержаны двое подозреваемых в сотрудничестве с российской разведкой

Имена обвиняемых не называют. Они являются фигурантами двух уголовных дел, возбужденных на основе данных латвийских спецслужб. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную прессу, подозреваемых арестовали еще в прошлом году, однако известно об этом стало только сейчас. При этом материалы о необходимости уголовного преследования Служба государственной безопасности направила в прокуратуру 30 декабря. По данным ведомства, задержанные в течение нескольких лет передавали военной разведке России секретную информацию об оборонном секторе Латвии, включая боевые возможности армии и контингента НАТО, планы проведения военных учений, оборонные закупки. Встречи проходили на российской территории. Уточняется, что как минимум один из обвиняемых получал необходимые для разведки данные с помощью контактов, установленных в ходе его профессиональной деятельности.

На время расследования оба подозреваемых заключены под стражу.