В 7 из 10 ведущих кредитных организаций ставки по ипотеке превысили 10% годовых

С 11 января ВТБ повышает ставки по ипотеке на 1 процентный пункт, до 10,3%. В новом году ставки повысили также Росбанк и Альфа-банк до 10,95–11,15% и 10,09–10,59% соответственно. В конце 2021 года ставки подняли РСХБ, банк «Дом.РФ», Газпромбанк и Совкомбанк. Ипотека ниже 10% еще пока сохраняется у банка «Открытие», Промсвязьбанка и Сбербанка.