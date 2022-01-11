Токаев один раз упомянул в своей речи Назарбаева

Он сказал о «елбасы», как о президенте, при котором появилась группа очень прибыльных компаний и богатых людей. «Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд», — заявил президент республики.
2022-01-11T11:10:47+03:00
2022-01-11T11:11:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:10, 11 января 2022
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