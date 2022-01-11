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11:04, 11 января 2022

CNN: Власти США еще до переговоров с Россией втайне одобрили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов

Власти США еще до переговоров с Россией втайне одобрили военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал CNN.

В Белом доме еще в конце декабря согласовали поставки оборонительного вооружения, в том числе стрелкового оружия и боеприпасов к нему, защищенных радиостанций и медицинского оборудования. Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте указывает, что пакет военной помощи Украине был одобрен за несколько недель до переговоров с Россией о гарантиях безопасности, одной из тем которых стало предложение об отказе от расширения НАТО и запрете на размещение вооружения на территории бывших советских республик.

При этом Белый дом уведомил Конгресс о новых поставках только спустя несколько недель после их согласования. CNN подчеркивает, что за год США направило максимальный за последние 8 лет объем военной помощи на Украину, а в ближайшие несколько недель он будет только расти.

По данным на середину декабря, Вашингтон суммарно направил поставок на 450 миллионов долларов по запросу Киева о необходимости дополнительной помощи в сфере безопасности на фоне концентрации российских войск у украинской границы.


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