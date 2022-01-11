Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию

Это сообщили в правозащитном центре «Весна». Колесникова приговорена к 11 годам лишения свободы. Вчера сообщалось об этапировании другого члена координационного совета белорусской оппозиции Максима Знака из СИЗО в колонию в Витебской области.
2022-01-11T10:33:13+03:00
2022-01-11T10:57:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:33, 11 января 2022
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