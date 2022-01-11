Президент Казахстана поручил разработать программу увеличения доходов населения страны

В своем послании к народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев отметил усиление имущественного расслоения внутри общества и призвал модернизировать налоговую систему. По его словам, она должна стать более справедливой. При этом социальную сферу предлагается поддержать с помощью профильного фонда, куда ежегодно будет вносить деньги крупный бизнес. Токаев подчеркнул, что в стране есть прослойка очень богатых людей даже по международным меркам, и они должны «отдать должное народу», регулярно ему помогая, поскольку именно олигархи получили больше всего выгод от экономического роста Казахстана. Президент республики также указал на необходимость контролировать отток капитала из страны. Говоря о межбюджетных отношениях, он предложил пересмотреть систему распределения денег между регионами так, чтобы она отвечала на потребности каждого из них и не вызывала недовольство местных жителей. Их безопасность должно обеспечивать большее число силовиков, считает Токаев. Он рассказал о планах реформировать силовую систему в стране увеличив подразделения полиции и армии. Им поручено предотвратить формирования группировок и ячеек религиозного экстремизма, чтобы не допустить новых беспорядков.

В своем обращении к населению президент Казахстана отметил и планы по развитию технических профессий в стране. По его словам, в ближайшие несколько лет в республике откроются несколько филиалов передовых российских вузов.