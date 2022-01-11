Президент США Джо Байден сегодня выступит в Атланте, агитируя за принятие закона в области защиты избирательных прав

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис сегодня выступят в Атланте, штат Джорджия, агитируя за принятие законодательства в области защиты избирательных прав. Большинство республиканских штатов, после поражения Дональда Трампа на выборах, приняли законы, затрудняющие голосование для американских меньшинств, которые традиционно голосуют демократически.

После того, как Бывший президент США Дональд Трамп проиграл колеблющийся штат Джорджию с отрывом в 12-ть тысяч голосов, а проведённый трижды пересчет республиканцами только прибавил голосов Джо Байдену, республиканские власти Джорджии приняли новый избирательный закон, который в прессе прозвали Джимом Кроу 2.0 — современным эквивалентом тактик подавления голосов чернокожих избирателей, использовавшихся в течение века после отмены рабства. За Джорджией последовали и другие республиканские штаты — и теперь, для защиты избирательных прав американцам на национальном уровне демократам необходимо принять федеральный закон. Для которого, по текущим правилам филибустера, им не хватает 10-ти голосов в Сенате. Однако демократы готовы пойти на крайнюю меру и отменить правила филибустер — Джо Байден свою партию в этом поддерживает. При этом президента США за сегодняшний приезд в Атланту раскритиковали некоторые демократы — в Джорджии, отмечают они, никого убеждать в принятии Закона об избирательных правах не нужна, а вся работа должна проводиться сейчас на Капитолийском холме в Вашингтоне.

Коалиция групп по защите избирательных прав объявила накануне, что будет бойкотировать нынешнее выступление президента в Атланте.