Регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается: мест нет

Мест не осталось, — сообщает Генконсульство РФ в республике. Оставшихся в Казахстане россиян вывозят из республики военными бортами. Регистрация пассажиров на них скоро прекратится. По данным, предоставленным Минобороны России, на данный момент эвакуировано 1719 российских и иностранных граждан.