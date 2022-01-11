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09:39, 11 января 2022

Регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Казахстана прекращается: мест нет

Мест не осталось, — сообщает Генконсульство РФ в республике. Оставшихся в Казахстане россиян вывозят из республики военными бортами. Регистрация пассажиров на них скоро прекратится. По данным, предоставленным Минобороны России, на данный момент эвакуировано 1719 российских и иностранных граждан.


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