Переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности зашли в тупик

С такими заголовками вышли американские газеты. Дипломаты накануне в Женеве общались почти 8 часов. Зам.главы МИДа России Сергей Рябков сообщил, что решение о продолжении контактов с США будет приниматься по итогам предстоящих на этой неделе консультаций с НАТО и в рамках ОБСЕ. В свою очередь американская сторона по итогам переговоров в Женеве заявила, что Вашингтон отвергает попытки России препятствовать политике открытых дверей в НАТО.
2022-01-11T09:04:17+03:00
2022-01-11T09:27:12+03:00
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09:04, 11 января 2022
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