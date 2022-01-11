Переговоры между США и Россией по гарантиям безопасности зашли в тупик

С такими заголовками вышли американские газеты. Дипломаты накануне в Женеве общались почти 8 часов. Зам.главы МИДа России Сергей Рябков сообщил, что решение о продолжении контактов с США будет приниматься по итогам предстоящих на этой неделе консультаций с НАТО и в рамках ОБСЕ. В свою очередь американская сторона по итогам переговоров в Женеве заявила, что Вашингтон отвергает попытки России препятствовать политике открытых дверей в НАТО.