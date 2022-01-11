На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту пожара в доме, где взорвался газ

Погиб один человек – это хозяин квартиры. По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном.

Как передает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах, в России в ушедшем году число погибших в результате взрывов газа увеличилось в три раза. Жертвами стали 90 человек. Более 300 получили травмы.