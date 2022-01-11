В Австралии могут сегодня принять окончательное решение по визе теннисиста Новака Джоковича

Ассоциация теннисистов-профессионалов считает, что ситуация с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем показала необходимость более четкого понимания и применения правил въезда в Австралию. АТР также настоятельно рекомендовала всем игрокам вакцинироваться от коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Сербский теннисист был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл на Открытый чемпионат Австралии, из-за того, что не смог предоставить погранслужбе доказательства законного медицинского освобождения от вакцинации против ковида. Визу спортсмена аннулировали. Джокович оспорил это решение в федеральном суде Австралии, и тот накануне удовлетворил его

апелляцию.

Решение по австралийской визе сербского теннисиста Новака Джоковича будет принято сегодня. Об этом сообщает австралийская газета The Age. Австралийский федеральный суд в Мельбурне признал незаконным решение об аннулировании визы спортсмена. Кроме того, теперь инициатор разбирательства, министр внутренних дел страны, обязана возместить теннисисту все судебные издержки и обеспечить немедленное освобождение Джоковича из отеля для мигрантов. Тем временем местная пресса сообщила, что Новака Джоковича вновь хотят задержать. На этот раз инициатором, по данным журналистов, стал министр иммиграции, однако эта информация не подтвердилась. Газета «The Age» указала на то, что окончательное решение еще не принято, но на это у чиновников еще есть несколько дней. Сам теннисист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию с тренировки. Он сопроводил её текстом, где отметил, что благодарен судье и намерен остаться и выступить в турнире Australian Open. Брат Новака Джоковича на пресс-конференции заверил, что с теннисиста сняли все обвинения со стороны правительства Австралии.

Если власти Австралии все же вновь аннулируют визу серба, то ему могут закрыть въезд в страну на три года.