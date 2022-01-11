Возле восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр находился в 106 км восточнее от Петропавловска-Камчатского на глубине 22 км в акватории Авачинского залива. Происшествие произошло в 15:34 местного времени (06:34 мск). В регионе его ощутили силой 1-2 балла. Тревога цунами не объявлялась.
2022-01-11T08:10:31+03:00
2022-01-11T09:25:26+03:00
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08:10, 11 января 2022
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