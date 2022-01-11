В Нур-Султане почти полностью восстановлено международное авиасообщение

На данный момент не выполняются только рейсы компаний Lufthansa и Tukrish Airlines.
Ранее из-за массовых протестов в республике аэропорты Казахстана приостановили работу. Российских граждан вывозили из страны военными самолетами Минобороны РФ.
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На данный момент не выполняются только рейсы компаний Lufthansa и Tukrish Airlines.
Ранее из-за массовых протестов в республике аэропорты Казахстана приостановили работу. Российских граждан вывозили из страны военными самолетами Минобороны РФ.