Китай отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США

Это связано с ранее выявленными случаями коронавируса у пассажиров, прилетевших из США.
Ранее в США выявили более 1,1 миллиона новых случаев COVID, как сообщает Reuters, это максимальный суточный показатель среди всех стран мира.
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Это связано с ранее выявленными случаями коронавируса у пассажиров, прилетевших из США.
Ранее в США выявили более 1,1 миллиона новых случаев COVID, как сообщает Reuters, это максимальный суточный показатель среди всех стран мира.