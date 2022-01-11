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06:26, 11 января 2022

Китай отменил более двух десятков ежедневных авиарейсов из США

Это связано с ранее выявленными случаями коронавируса у пассажиров, прилетевших из США.

Ранее в США выявили более 1,1 миллиона новых случаев COVID, как сообщает Reuters, это максимальный суточный показатель среди всех стран мира.


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