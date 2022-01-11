В Алма-Ате возобновлен доступ к проводному и мобильному интернету, которого не было почти неделю

Выход в сеть стал доступен примерно два часа назад. Чуть ранее доступ во всемирную паутину получили и жители столицы Казахстана, передает агентство ТАСС.

Власти Казахстана обещают вскоре представить миру новые свидетельства подготовки и проведения террористической агрессии против страны. Об этом по данным источника ТАСС, говорится в ноте постоянного представительства Республики при ООН, распространенной в Совете Безопасности всемирной организации. В тексте отмечается, что миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности временно останется в стране до стабилизации ситуации.

Накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал вспыхнувшие в начале января беспорядки попыткой государственного переворота. По его словам, подготовка к ним шла долгое время.