Москва и Вашингтон не достигли прогресса в вопросе нерасширения НАТО

Власти США не согласны с ограничениями на прием новых стран в альянс и не намерены обсуждать вопросы, касающиеся других государств, без их участия. Об этом заявила после завершения в Женеве российско-американских переговоров по гарантиям безопасности первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Как отметила Уэнди Шерман, обе делегации подтвердили в Женеве, что гипотетическая ядерная война никогда не может быть выиграна и не должна вестись.

В свою очередь замглавы российского МИД Сергей Рябков подчеркнул, что России нужны «железобетонные» юридически значимые гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами Североатлантического альянса. При этом замминистра назвал переговоры успешными.

Рябков заверил, что у США нет оснований опасаться эскалационного сценария поведения России.

Первые российско-американские переговоры по гарантиям безопасности продолжались в Женеве около восьми часов.