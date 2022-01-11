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05:37, 11 января 2022

Директор «Pfizer» считает, что двух прививок от омикрон-штамма недостаточно

По мнению Альберта Бурлы, третья прививка защищает от смерти и госпитализации, — передает CNBC.

Бурла сказал, что омикрон является более сложной штаммом, чем предыдущие. Омикрон, который имеет десятки мутаций, может быть устойчивым для к вакцинам.


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