Директор «Pfizer» считает, что двух прививок от омикрон-штамма недостаточно

По мнению Альберта Бурлы, третья прививка защищает от смерти и госпитализации, — передает CNBC.

Бурла сказал, что омикрон является более сложной штаммом, чем предыдущие. Омикрон, который имеет десятки мутаций, может быть устойчивым для к вакцинам.