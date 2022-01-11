У южного побережья Кипра произошло землетрясение магнитудой 6,4

Эпицентр находился в сотне километров от города Лимассол, очаг располагался на глубине двух километров.
2022-01-11T04:26:34+03:00
2022-01-11T04:26:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:26, 11 января 2022
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