В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету

Подключение к мобильному интернету остается невозможным, — передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.
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Подключение к мобильному интернету остается невозможным, — передает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне однако сотовая связь функционировала относительно стабильно.
Лидеры стран ОДКБ сегодня расценили протесты и столкновения в Казахстане как проявление международного терроризма Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил по видеосвязи коллегам по Организации договора о коллективной безопасности, что в беспорядках участвовали некие иностранные боевики…