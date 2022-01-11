Новый ракетный комплекс «Ответ» поступил на вооружение ВМФ России, — ТАСС со ссылкой на источник

«Противолодочный комплекс «Ответ» принят на вооружение российского ВМФ. Уже в течение года он серийно поставляется на корабли флота», — пояснил ТАСС источник из оборонно-промышленного комплекса.
2022-01-11T03:45:03+03:00
2022-01-11T03:45:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:45, 11 января 2022
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