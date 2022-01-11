Структуры АФК «Система» миллиардера Евтушенкова ведут переговоры о покупке банка «Хоум Кредит»

Переговоры близки к завершению, однако на них повлияла ситуация в Казахстане, где у «Хоум Кредит» есть дочерний банк, сообщает РБК со ссылкой на источники.
2022-01-11T03:29:52+03:00
2022-01-11T03:29:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:29, 11 января 2022
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