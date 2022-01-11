Писатель Виктор Шендерович сообщил, что уезжает из России

Об этом Шендерович* написал в своем Facebook, объяснив вынужденный отъезд заявлением бизнесмена Евгения Пригожина. По его словам, он не намерен участвовать в уголовном деле, так как никакого спора для суда нет.

««Потерпевший» открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, «кремлевский повар» перешел к шантажу уголовными статьями. <...> Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве — или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи», — говорится в сообщении.

* — власти РФ считают иноагентом