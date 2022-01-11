Служба безопасности Украины отчиталась о задержании «агента российской военной разведки»

Ему вменяют планирование нескольких терактов в Одесской области.Как говорится на сайте ведомства, иностранца курировали российские разведчики с территории Приднестровья. Он периодически приезжал на Украину. «Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре прошлого года, облил памятник погибшим в войне с Россией украинцам», — говорится в пресс-релизе. Гражданство задержанного не уточняется. По версии украинских силовиков, российские разведчики «хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения»».