Служба безопасности Украины отчиталась о задержании «агента российской военной разведки»

Ему вменяют планирование нескольких терактов в Одесской области.Как говорится на сайте ведомства, иностранца курировали российские разведчики с территории Приднестровья. Он периодически приезжал на Украину. «Установлено, что он организовал поджог военного автомобиля ВСУ в Одессе в декабре прошлого года, облил памятник погибшим в войне с Россией украинцам», — говорится в пресс-релизе. Гражданство задержанного не уточняется. По версии украинских силовиков, российские разведчики «хотели провести информационно-психологические спецоперации в контексте «наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения»».
2022-01-11T01:29:53+03:00
2022-01-11T01:29:53+03:00
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01:29, 11 января 2022
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