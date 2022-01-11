2021 год стал пятым самым жарким годом за всю историю наблюдений из-за выбросов парниковых газов

Аномальная жара стала причиной крупных пожаров в Европе, считают исследователи.— передает Independent со ссылкой на Службу ЕС по изменению климата.

Сильная жара и засуха стали причиной лесных пожары в восточном и центральном Средиземноморье, с разрушительными последствиями для Турции, Греции, Италии, Испании, Португалии, Албании, Северной Македонии, Алжира и Туниса.

Части Северной Америки также испытали значительные температурные аномалии в 2021 году, что привело к самому теплому июню за всю историю наблюдений для континента.