Врачи в Америке успешно пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Эта операция показала, что сердце животного может прижиться в организме человека без немедленного отторжения, сообщает France-Presse со ссылкой на Университет Мэриленда.
Операция состоялась 7 января.
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Эта операция показала, что сердце животного может прижиться в организме человека без немедленного отторжения, сообщает France-Presse со ссылкой на Университет Мэриленда.
Операция состоялась 7 января.
Лидеры стран ОДКБ сегодня расценили протесты и столкновения в Казахстане как проявление международного терроризма Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил по видеосвязи коллегам по Организации договора о коллективной безопасности, что в беспорядках участвовали некие иностранные боевики…