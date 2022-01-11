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00:34, 11 января 2022

Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Эфиопии

На прошлой неделе стало известно о более 50 погибших в лагере беженцев в результате авиаудара. Как сообщил Антониу Гутерриш, ООН активно взаимодействует с властями Эфиопии по оказанию помощи пострадавшим.


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