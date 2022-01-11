Курды арестовали в сирийской провинции Ракка свыше 40 участников беспорядков

Среди демонстрантов есть раненые, их численность не приводится.

Курдские формирования из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) блокировали поселок Эс-Сувейдия на западе провинции Ракка после вспыхнувших там беспорядков. Как сообщило агентство САНА, были задержаны свыше 40 человек, выступавших против контроля СДС над северо-восточными

регионами Сирии.

Согласно курдским источникам, все арестованные принадлежат к экстремистским группам и несут ответственность за нападения на блокпосты СДС с целью дестабилизации обстановки.