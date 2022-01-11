Руководство московского метро отрицает, что привлекло систему Face Pay для контроля за соблюдением масочного режима

«Система в принципе не позволяет обеспечить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого как минимум нужно собирать личные идентификаторы пассажиров — фамилию, имя и отчество. При регистрации в сервисе Face Pay эти данные не требуются».
2022-01-11T00:07:33+03:00
2022-01-11T00:07:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:07, 11 января 2022
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