В Киеве началась встреча советников Украины, Франции и Германии

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду на продуктивный диалог, однако не уточнил, о чем будет разговор.
2022-01-10T23:44:15+03:00
2022-01-10T23:44:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:44, 10 января 2022
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