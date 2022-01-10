Срочников накажут за пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани
На сторис солдат-срочник подходил к памятнику двоим бойцам спецназа, давал пощечину одному них, а затем делал удушающий захват сзади обоим фигурам и пинал их.
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