Срочников накажут за пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани

2022-01-10T22:54:45+03:00 2022-01-10T22:55:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964620-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

На Кубани призывники выставили сторис в инстаграм с отработкой боевых приёмов на памятнике спецназовцам ГРУ. На что отреагировал следственный комитет. На солдат заведено дело о реабилитации нацизма. Юношей привлекут к административной ответственности.



На сторис солдат-срочник подходил к памятнику двоим бойцам спецназа, давал пощечину одному них, а затем делал удушающий захват сзади обоим фигурам и пинал их.