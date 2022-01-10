Z Архив новостей новости
5 1 6 121
22:54, 10 января 2022

Срочников накажут за пощечину и пинки памятнику воинам на Кубани

На Кубани призывники выставили сторис в инстаграм с отработкой боевых приёмов на памятнике спецназовцам ГРУ. На что отреагировал следственный комитет. На солдат заведено дело о реабилитации нацизма. Юношей привлекут к административной ответственности.

На сторис солдат-срочник подходил к памятнику двоим бойцам спецназа, давал пощечину одному них, а затем делал удушающий захват сзади обоим фигурам и пинал их.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Лидеры стран ОДКБ сегодня расценили протесты и столкновения в Казахстане как проявление международного терроризма Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил по видеосвязи коллегам по Организации договора о коллективной безопасности, что в беспорядках участвовали некие иностранные боевики…

5 83 6 5033
Новости

Путин заявил, что в Казахстане использовались боевики, прошедшие подготовку в лагерях террористов за рубежом По его словам, применялись «майданные технологии»...

5 140 6 14880
Новости

Песков: Соцсети помимо добра несут и зло, которое нужно купировать По его словам, это подтвердили недавние события в Казахстане…

5 111 6 12116
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Дисфункция защиты Всем известно, что мирные демонстранты всегда берут с собой автогены, коктейли Молотова и топоры. Эти знали, куда шли, и мирными точно не были…

5 208 6 23602 08.01
Блоги

+ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ В.Путин: Активно применялись присущие «майданным» технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и чётко управляемые группы боевиков…

5 88 6 10962 10:34
8читать ;смотреть
Новости

Уже больше трех часов в Женеве идут переговоры России и США по гарантиям безопасности Обсуждение, которое проходит в закрытом формате, обещает быть долгим, сообщили в постоянном представительстве России при ООН…

5 44 6 5624
Голосование
3594888
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, возглавлял Россию? («49 минут»)
5 41 6 5524 04.01
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Патриарх Кирилл: Мы не можем быть безразличными к кровопролитию на земле Казахстана Предстоятель РПЦ призвал в Рождество к миру на всей территории исторической Руси…

5 68 6 9280 07.01
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Нет никаких «западных ценностей» Два заявления политических сил, которые разделяют единые подходы к демократии…

5 85 6 12212 07.01
Новости

В Женеве в течение дня проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности Они привлекли большое внимание на фоне высказываемых сторонами претензий…

5 67 6 10304
Новости

В российском МИДе связали происходящее в Казахстане с выводом американских военных из Афганистана Посол РФ в Вашингтоне уверен, что в протестах виновны «тысячи джихадистов и мародеров…

5 56 6 9193
Новости

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС В Казахстане задержали 7939 человек Из них 207 человек задержаны на двух рынках Алма-Аты…

5 31 6 5405
Новости

Фото: EPA/DENIS BALIBOUSE / POOL/ТАСС В Женеве проходят переговоры между Россией и США по гарантиям безопасности Перед их началом глава российской делегации, замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Москва не пойдет ни на какие уступки…

5 72 6 13162
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Три этапа протестов в Казахстане Начинается четвёртый этап — миротворческая операция ОДКБ. Этап вынужденный, этап, которого могло бы и не быть, если бы протестная часть общества избежала экстремистских крайностей и не поставила бы себя вне закона…

5 65 6 11976 06.01
Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утверждает, что по ночам некие бандиты нападали на морги По его словам, они забирали тела боевиков…

5 47 6 8713
Новости

Песков: Владимир Путин в дни кризиса в Казахстане постоянно общался с президентом Казахстана Токаевым Общался ли Путин с Назарбаевым, Пескову неизвестно…

5 30 6 5550

Популярное за неделю

Новости

В Казахстане за день скончались трое высокопоставленных силовиков У заместителя начальника управления полиции одного из районов в Алма-Ате Таната Низанова произошел инфаркт…

5 61 6 40584
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Дело не в сжиженном газе. Дело в назарбаевщине, в порочности системы. Система у них забавная. Вот музей. Но назначает директора музея и определяет входные билеты мумия, которая лежит в витрине третьего этажа…

5 27 6 99644 05.01
#слушать 54:40 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3594888
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, возглавлял Россию? («49 минут»)
5 40 6 5549 04.01
Блоги

Леонид Гозман политик

Смертельная угроза для России — в связи с приглашением в Казахстан войск ОДКБ Приглашение иностранных войск для борьбы со своим народом, по моим представлениям – измена Родине. Но с президентом Токаевым, который обратился с такой просьбой к государствам ОДКБ, пусть разбираются в Казахстане…

5 332 6 378629 06.01
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Токаев съездил к великому хану в Москву и получил ярлык на княжение. Хану, конечно, приятно — раньше московские князья ездили в Орду, а теперь Орда едет к великому князю. Но от перемены мест слагаемых Орда не меняется…

5 97 6 95974 08.01
#слушать 49:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9387565
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5133732

Сегодня в эфире