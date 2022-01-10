Итоги переговоров России и США по гарантиям безопасности

2022-01-10T20:44:47+03:00 2022-01-10T21:27:35+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964614-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

В Женеве завершились первые переговоры России и США по гарантиям безопасности. Замминистра МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что «разговор был сложным, долгим, глубоким, без попыток что-то приукрасить, обойти какие-то острые углы». На встрече представителей делегаций РФ объяснила США, что у России нет намерений «напасть» на Украину. Делегации США и РФ подтвердили, что ядерную войну нельзя выиграть и она не должна быть развязана. Россия призывает США к максимальной ответственности, нельзя недооценивать риски военной конфронтации, сообщил Рябков.



США заявили, что готовы к обсуждению о размещении ракет в Европе. Америка заинтересована в переговорах с РФ по стратегическому и тактическому оружию. На встрече обсудили и Украину. Заместитель госсекретаря США Шерман заявил, что последствия вторжения РФ на Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году — америка уже согласовала «финансовые санкции» против России со своими союзниками.