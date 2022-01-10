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20:38, 10 января 2022

Сайт агентства «Фергана» в Казахстане заблокирован

Сайт агентства «Фергана» в Казахстане полностью заблокирован. Информацию подтвердил главный редактор агентства Даниил Кислов у себя в соцсетях.

Информационное агентство «Фергана» основано в 1998 году. Ресурс зарегистрирован в РФ и специализируется на новостях из Центральной Азии. Ранее сайт блокировался в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и в Кыргызстане.


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