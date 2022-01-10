Сайт агентства «Фергана» в Казахстане заблокирован

2022-01-10T20:38:10+03:00 2022-01-10T20:54:04+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964612-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Сайт агентства «Фергана» в Казахстане полностью заблокирован. Информацию подтвердил главный редактор агентства Даниил Кислов у себя в соцсетях.



Информационное агентство «Фергана» основано в 1998 году. Ресурс зарегистрирован в РФ и специализируется на новостях из Центральной Азии. Ранее сайт блокировался в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и в Кыргызстане.