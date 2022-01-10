В Госдуме предлагают отменить роуминг для россиян, оказавшимся в зоне ЧП

Комитет Госдумы по информполитике и связи разработает законопроект об отмене международного роуминга для россиян в зонах ЧП при звонках на родину, сказал глава комитета Александр Хинштейн. также изщвестно, что Минцифры обратилось к опреторам связи с просьбой не тарифицировать ходящие/исходящие вызовы и СМС для российских абонентов, оказавшихся в Казахстане 5-19 января.
2022-01-10T19:21:34+03:00
2022-01-10T19:21:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:21, 10 января 2022
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