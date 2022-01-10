2022-01-10T18:45:32+03:00 2022-01-10T18:45:32+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964588-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Люди сегодня несут цветы к посольству Казахстана в Москве: тем самым они вспоминают жертв столкновений между протестующими и силовиками. У здания казахстанской дипмиссии на Чистых прудах в дневное время было немноголюдно. Тем не менее, вдоль забора можно заметить достаточно много цветов – в основном, гвоздики. Их вереница растянулась примерно на 10 метров. Флаг Казахстана из-за объявленного в стране национального траура приспущен. Прилегающая к зданию пешеходная зона и часть проезжей части огорожены забором, вдоль нее стоят две полицейские машины, но проход свободный. Многие из тех, кто приносил цветы, отказывались общаться с журналистами. Одна из пришедших сказала, что родилась и выросла в Алма-Ате, и поэтому ей больно наблюдать за происходящим в Казахстане. Небольшая группа людей, в свою очередь, помолилась за погибших по мусульманскому обычаю: по их словам, они выражают соболезнования близким жертв с обеих сторон – как протестующих, так и силовиков. При этом Жандарбек считает, что ответственность за трагедию лежит, в том числе, и на властях Казахстана.



Прохожие, между тем, не едины в оценках происходящего в Казахстане. Юрист-международник Денис не согласен с некоторыми тезисами властей, но допускает, что о событиях в соседней республике известно не все. А инструктор Александр полагает, что столкновения между протестующими и силовиками могли быть вызваны вмешательством извне.

При этом практически все считают, что главный пострадавший – это народ Казахстана.

По официальным данным, в результате беспорядков в Казахстане погибли 17 силовиков, при этом число жертв среди протестующих власти до сих пор не называют.