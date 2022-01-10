В Женеве в течение дня проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности

2022-01-10T18:17:36+03:00 2022-01-10T18:17:36+03:00 https://echo.msk.ru/news/2964580-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Они привлекли большое внимание на фоне высказываемых сторонами претензий. Формат встречи закрытый. Возглавляющий российскую делегацию заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Вашингтон должен быть готов к компромиссам, поскольку отклонений от озвученных Москвой подходов не может быть. Речь идет о проекте соглашений гарантий безопасности, который был направлен США и НАТО. В нем Кремль требует отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток и приема в состав организации бывших советских республик, а также установить запрет на размещения вооружения на их территории. Американскую делегацию на переговорах возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В Белом доме ранее отметили, что некоторые из требований России неприемлемы, однако подчеркнули готовность обсуждать возможность ввести ограничения на проведение военных учений и размещение оружия в регионе. Накануне официальных переговоров стороны провели обсуждение в формате рабочего ужина. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал встречу потрясающей и добавил, что ожидает продолжения конструктивного диалога.



Планируется, что итоги переговоров озвучат прессе через час. При этом американские СМИ ранее со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Вашингтон не намерен заключать никакие соглашения, если Москва не ответит на вопросы, которые беспокоят США. В их числе концентрация российских вооруженных сил у границ с Украиной и их возможное вторжение на территорию страны.



Переговоры о гарантиях безопасности продолжатся на заседании Россия-НАТО 12 января, в затем в Вене по линии ОБСЕ.