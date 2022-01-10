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18:17,
10 января 2022
В Женеве в течение дня проходят российско-американские переговоры по гарантиям безопасности
Они привлекли большое внимание на фоне высказываемых сторонами претензий. Формат встречи закрытый. Возглавляющий российскую делегацию заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Вашингтон должен быть готов к компромиссам, поскольку отклонений от озвученных Москвой подходов не может быть. Речь идет о проекте соглашений гарантий безопасности, который был направлен США и НАТО. В нем Кремль требует отказаться от расширения Североатлантического альянса на восток и приема в состав организации бывших советских республик, а также установить запрет на размещения вооружения на их территории. Американскую делегацию на переговорах возглавляет первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. В Белом доме ранее отметили, что некоторые из требований России неприемлемы, однако подчеркнули готовность обсуждать возможность ввести ограничения на проведение военных учений и размещение оружия в регионе. Накануне официальных переговоров стороны провели обсуждение в формате рабочего ужина. Замглавы российского МИДа Сергей Рябков назвал встречу потрясающей и добавил, что ожидает продолжения конструктивного диалога.
Планируется, что итоги переговоров озвучат прессе через час. При этом американские СМИ ранее со ссылкой на источники в Белом доме сообщали, что Вашингтон не намерен заключать никакие соглашения, если Москва не ответит на вопросы, которые беспокоят США. В их числе концентрация российских вооруженных сил у границ с Украиной и их возможное вторжение на территорию страны.
Переговоры о гарантиях безопасности продолжатся на заседании Россия-НАТО 12 января, в затем в Вене по линии ОБСЕ.