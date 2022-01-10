Накопления немцев в 2021 году достигли нового исторического рекорда, сообщает результаты исследования немецкий банк DZ Bank. Финансовые активы домохозяйств в Германии в 2021 году выросли более чем на 7% и достигли рекордных 7,7 трлн евро. Это произошло из-за чрезмерной экономии жителей на фоне пандемии. Жители Германии в среднем откладывали 15 евро с заработанной сотни.
2022-01-10T18:12:44+03:00
2022-01-10T18:12:44+03:00
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18:12, 10 января 2022
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