Накопления немцев в 2021 году достигли нового исторического рекорда, сообщает результаты исследования немецкий банк DZ Bank. Финансовые активы домохозяйств в Германии в 2021 году выросли более чем на 7% и достигли рекордных 7,7 трлн евро. Это произошло из-за чрезмерной экономии жителей на фоне пандемии. Жители Германии в среднем откладывали 15 евро с заработанной сотни.